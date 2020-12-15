Медведчук опроверг договоренности Украины о получении вакцин от COVID

Украина не заключала никаких официальных договоренностей на получение вакцин от коронавируса, сообщил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«У Украины, и я это утверждаю, нет никаких официальных договоренностей, контрактов на получение вакцины ни с COVAX, ни с другими разработчиками и производителями вакцины. Заявления господина Ляшко (Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины – прим. ВЗГЛЯД ) о том, что Украина получила официальное одобрение на получение вакцины, является не чем иным, как просто очередным пиар-ходом», – передает слова Медведчука РИА «Новости» со ссылкой телеканал «112 Украина».

Как отметил лидер украинской оппозиции, российская вакцина «Спутник V» заканчивает третий этап клинических испытаний в уже марте 2021 года, в то время как Moderna Biotech, Pfizer и AstraZeneca – в 2022-2023 годах. При этом он напомнил, что «Спутник V» показал эффективность на уровне 91-95%, а при тяжелой форме коронавируса – 100%.

Напомним, Медведчук посетил Центр Гамалеи, где встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и директором центра Александром Гинцбургом для обсуждения использования российских вакцинных разработок на Украине. В РФПИ заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник V» на территории Украины наладила фармкомпания «Биолек», производственные мощности готовы. Гинцбург сообщал, что центр готов обучить украинских специалистов для вакцинирования украинцев.

В ноябре президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель оказать содействии в получении доступа к вакцине от BioNTech и Pfizer.

Как заявлял действующий президент США, американская вакцина Pfizer эффективна приблизительно на 95%, что далеко за пределами ожиданий. Он сообщил, что вакцина «очень безопасна» и преодолела «золотой стандарт безопасности», а США стали «первой страной, создавшей безопасную вакцину». Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.