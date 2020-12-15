Мурашко рассказал, как дети переносят коронавирус

Протекание коронавируса у детей происходит легче, чем у взрослых, однако они зачастую являются переносчиками коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Дети новой коронавирусной инфекцией болеют реже и легче. <...> Сегодня появились научные публикации, что часто дети являются, сами не ведая того, переносчиками возбудителя, а каждый взрослый, каждый родитель, конечно, хочет обнять ребенка, приласкать, поцеловать, и тесный контакт, который может быть <...> создает риски, особенно для людей старшего возраста», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

По его словам, комплекс мероприятий, который сегодня используется для профилактики распространения коронавируса, подразумевает защиту самого ребенка.

Также Мурашко отметил, что дети, рожденные от матерей с коронавирусом, как правило, не страдают COVID-19. По его словам, вертикальная передача болезни обычно не происходит.

«Мы видим, что дети, рожденные от заболевших мам, как правило, не страдают. Вертикальной передачи не происходит, природа защищает ребенка в большинстве своем», – сказал министр.

Ранее ученые американской клиники Майо сообщили, что коронавирус, как правило, не представляет серьезной угрозы для детей, однако в сочетании с так называемым мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) может вызвать необычные осложнения.