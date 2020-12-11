Найдены необычные симптомы коронавируса у детей

Коронавирус, как правило, не представляет серьезной угрозы для детей, однако в сочетании с так называемым мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) может вызвать необычные осложнения, следует из выводов ученых американской клиники Майо.

Дети чаще всего переносят COVID-19 в легкой форме, но при развитии MIS-C проявляются такие осложнения, как воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, кожи, глаз и даже мозга, пишет Express.

Ученые провели исследование 35 детей, инфицированных коронавирусом, и обнаружили у большинства из них кожно-слизистые изменения: покрасневшие щеки, опухшие глаза и «клубничный язык», то есть опухший и ярко-красный.

Как отмечается в сообщении, MIS-C характеризуется более распространенным системным воспалением и более высокой частотой острых осложнений, среди которых кардиогенный шок» – крайняя степень сердечной недостаточности, когда сердце не может перекачивать достаточно крови для удовлетворения потребностей организма.

В октябре американские ученые сообщили об опасном синдроме, проявляющемся после коронавируса.