Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 73,58 руб., курс евро потерял 0,29%, достигая 89,43 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.16 курс доллара усилил падение до 0,53% и торговался на уровне 73,48 руб. Курс евро снижался до 89,26 руб. (-0,48%).

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