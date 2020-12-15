В Госдуме оценили предложение Украины «отобрать» Крым силой

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил идею бывшего представителя Украины на переговорах по Донбассу Романа Бессмертного, который предложил силой «вернуть» Крым.

«Штурм Крыма будет катастрофой для Украины. Сегодня агрессивная риторика в тренде украинского истеблишмента, и это путь в никуда», – сказал Бальбек в беседе с RT.

По его словам, бывший дипломат не учел, что «оружие не является доводом в разговоре с Россией». Также депутат отметил, что полуостров нельзя взять «ни штурмом, ни идеологией», поэтому Бессмертному не нужно делать таких заявлений, чтобы прославиться.

Напомним, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный предложил отобрать у России Крым военным путем. По его словам, Украина должна отселить из Крыма всех, «кто лоялен», после чего «заняться построением армии, оборонного комплекса и планированием военных операций» для того, чтобы забрать полуостров.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что предложение забрать у России Крым путем военного вмешательства мог озвучить только человек, находящийся не в себе.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.