Названы наиболее востребованные профессии года

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15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 07:55  |  vz.ru
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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Кот Скрипаля
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики. Подробности...
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Куда деваются не ставшие к 35 годам начальниками люди

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Великое достоинство старших, да и вообще людей из прежнего мира – помимо опыта – состоит в том, что они знают: никакого «развития» не будет, да и пес с ним. Они понимают, что если они где-то и приносят пользу, то именно здесь, на своем скромном месте, а вовсе не в каком-то воображаемом завтра. Подробности...

Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Франция захотела поставить заслон распространению радикального исламизма. Фактически она пошла по пути Австрии и Дании, уже принявших ряд похожих законов. Однако меры на уровне отдельных государств мало что дадут – для этого нужны действия на уровне Евросоюза. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
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    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?

    Названы наиболее востребованные профессии года

    15 декабря 2020, 07:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты, показало исследование HeadHunter.

    В ходе исследования были проанализированы вакансии, размещенные на платформе в течение 2020 года, учтены синонимы в названии профессий.

    Врачи оказались лишь на четвертой строчке рейтинга, за ними следуют бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты, передает РИА «Новости».

    Московский топ-10 несколько отличается от общероссийского. На первых двух местах здесь также находятся менеджер по продажам и инженер, затем идут бухгалтер и водитель, на шестом разместились менеджеры по работе с клиентами.

    Остальные места в столичном рейтинге занимают профессии, которые не попали в первую десятку общероссийского перечня. Так, на пятой позиции находятся программисты, с 7 по 10 места находятся юрист, повар, кладовщик и продавец-кассир.

    Напомним, в сентябре вице-президент сервиса по поиску работы Superjob Елена Никифорова рассказала, какие направления в образовании считаются наиболее перспективными.


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