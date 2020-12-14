Путин поручил увеличить объем оказания специализированной медпомощи в рамках ОМС

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить объем оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Правительству Российской Федерации <…> обеспечить: увеличение в период с 2021 по 2023 годы, по сравнению с 2020 годом, объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой федеральными медицинскими организациями больным со сложными и тяжелыми случаями заболеваний, направляемым субъектами Российской Федерации», – говорится в перечне поручений главы государства вопросам совершенствования системы ОМС, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее Путин подписал закон о реформе системы обязательного медицинского страхования (ОМС), согласно которому Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) получит полномочия страховщиков в области контроля и финансирования медпомощи, оказываемой в федеральных медорганизациях.