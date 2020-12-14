В Совфеде оценили планы США закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке

«Сокращая возможности работы цивилизованным образом, США планируют как-то иначе решать свои дела на территории России, иначе воздействовать на наших граждан и организации, возможно, через иностранных агентов», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал сообщения о планах США закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке.

«Закрытие консульств на территории России, вне зависимости от истинной причины такого решения, означает, что власти США на данном этапе не планируют расширение российско-американских отношений», – убежден глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В субботу появилось сообщение о закрытии генерального консульства России в Нью-Йорке. Решение названо временным, а в качестве причины указано обострение эпидемиологической обстановки. В понедельник издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщило, что США рассматривают вариант полного закрытия своих генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке.

При сокращении сети консульств усложняется не только выдача виз, пояснил сенатор Климов. Он напомнил, что консульские работники занимаются не только визами и охраной прав и законных интересов своих граждан на территории других стран, но и ведут большую работу, которая продолжает двусторонние отношения на региональном уровне. «При расширении образовательных, культурных, экономических связей между странами им как воздух необходима определенная сеть организаций, способных в этом участвовать, причем на законной основе. А уменьшая количество таких точек, власти США сокращают и возможности для развития цивилизованных двусторонних отношений», – продолжил собеседник.

«Для такой огромной страны, как Россия, сокращение дипломатического присутствия в отдельных ее регионах уменьшает возможности для части госорганов работать на законных основаниях. Особенно, – подчеркнул сенатор, – когда речь идет о таких важных зонах, как Владивосток – это выход в Азиатско-Тихоокеанский регион, и Екатеринбург, что подразумевает под собой Урал, Сибирь и частично Поволжье».

Климов предположил, что сокращая возможности работы цивилизованным образом, США планируют как-то иначе решать свои дела на территории России, иначе воздействовать на наших граждан и организации, возможно, через иностранных агентов.

В 2016 году между Россией и США имела место «консульская война». Барак Обама на исходе своего президентства принял решение о высылке 35 российских дипломатов, тогда американские власти закрыли доступ к дачам посольства в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке.

Конфликт продолжился и после избрания Дональда Трампа – в 2017 году было приостановлено использование посольством США в Москве дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице. Вашингтон потребовал закрыть российское консульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Третья фаза «войны» пришлась на март 2018 года, когда на фоне дела Скрипалей США выслали 60 сотрудников российских диппредставительств и закрыли консульство нашей страны в Сиэтле. В ответ Россия объявила о закрытии генконсульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге.

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