После закрытия границы с Китаем в Приморье скопилось более 260 фур

Перед пунктами пропуска с Китаем в Приморье скопилось свыше 260 грузовиков после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с Россией, сообщил представитель Дальневосточного таможенного управления.

«На утро понедельника перед «Пограничным» скопилась 141 машина – за сутки добавилась одна. Перед «Полтавкой» – 124 машины. На утро понедельника китайская сторона не открывала границу для транспортных средств», – сказал РИА «Новости» представитель таможенного управления.

По его словам, российские таможенники на этих пунктах пропуска работают в обычном режиме, как только граница откроется, они возобновят оформление грузовиков. Также в ДВТУ уточнили, что китайская сторона официально не уведомляла российскую о причинах закрытия границы.

Росгранстрой 11 декабря сообщал, что по инициативе китайской стороны в одностороннем порядке приостановлен пропуск транспорта через государственную границу в пунктах пропуска Дуннин (сопредельный пункт пропуска на российской стороне «Полтавка») и Суйэфэньхэ (пункт пропуска «Пограничный»). Причины закрытия не назывались.

Как сообщало генконсульство Россиив Харбине 11 декабря, в день закрытия границы в Дуннине и Суйфэньхэ, местные власти сообщили о двух случаях заболевания COVID-19 в двух этих городах. Первый больной в Дуннине работал на таможенном посту китайской части погранперехода Дуннин – Полтавка. Второй – в приграничном торговом комплексе Суйфэньхэ, занимался разгрузкой импортных товаров. В китайских приграничных городах объявлено о массовой ПЦР-диагностике, ведется выборочная проверка импортных грузов на наличие коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выявлено 28 080 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,6 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6425, Санкт-Петербурге – 3768, Московской области – 1444. Всего в стране выявлено 2 653 928 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.