Премьер Эсватини умер после заражения коронавирусом

Премьер-министр небольшого южноафриканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Амброз Мандвуло Дламини, умер во время лечения в ЮАР от коронавируса, сообщает правительство страны.

О заболевании премьера COVID-19 стало известно в середине ноября, тогда он ушел на самоизоляцию. В начале декабря его перевезли в ЮАР для лечения от коронавируса. Сообщалось, что его состояние стабильно, передает РИА «Новости».

«Их величества повелели мне сообщить нации о скорбной и преждевременной кончине его превосходительства, премьер-министра Амброза Мандвуло Дламини. Его превосходительство скончался днем, находясь на лечении в больнице в Южно-Африканской Республике», – говорится в заявлении от имени заместителя премьера Тембы Масуку.

Премьер-министру Эсватини было 52 года.

В Эсватини, по данным минздрава, всего выявлены 6768 случаев COVID-19, скончались 127 пациентов, 6379 заболевших выздоровели.

Королевство Эсватини, до 2018 года – Королевство Свазиленд – государство в Южной Африке площадью 17 тыс. 364 кв км. По данным на 2020 год население оценивается в 1,1 млн человек.