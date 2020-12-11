Эксперт: Одним «Цирконом» можно потопить целую авианосную группу США

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11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшимся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...

В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Эксперт: Одним «Цирконом» можно потопить целую авианосную группу США

       11 декабря 2020, 22:15
    Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
    Текст: Андрей Самохин, Артур Приймак

    Массовое вооружение крылатыми гиперзвуковыми ракетами кораблей ВМФ России оставит в прошлом доминирование американского флота в Мировом океане. Так прокомментировал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Константин Сивков успешные морские испытания новой ракеты «Циркон».

    «Испытание с борта корабля новой ракеты означает, что это оружие проходит конечную фазу испытаний», – подтвердил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан I-го ранга запаса Константин Сивков. «Ракета после всех испытаний теперь может быть передан на вооружение ВМФ. Это очень успешный результат. У военно-морских сил США оружия, подобного «Циркону», пока что нет даже в проекте», – свидетельствует Сивков.

    По словам эксперта, самое неприятное для Пентагона заключается в том, что ракета неуязвима для американских средств противоракетной обороны. «Самые совершенные сегодня системы ПРО класса «корабль – воздух», созданные в США на базе зенитной управляемой ракеты Standart, могут перехватить «Циркон» с вероятностью менее одного процента» – пояснил Сивков.  «Так что более эффективный для американцев способ борьбы с «Цирконом» – средства радиоэлектронной борьбы, это тоже нужно учесть», – добавил эксперт.

    Собеседник отметил, что радиус действия «Циркона» сейчас не меньше радиуса действия самой современной палубной авиации США, то есть корабль может наносить удар будучи сам при этом относительно неуязвим для авиации противника. «Массовое включение этих ракет в арсенал российских кораблей радикально поменяет расклад сил на море. По его свидетельству, на сегодня морское превосходство США – подавляющее, но оно может быть «обнулено» с помощью «Циркона».

    Напомним, в пятницу Минобороны опубликовало видео пуска крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» по береговой цели, расположенной на расстоянии 350 километров. Скорость ракеты превысила 8 Махов. В министерстве объявили, что стрельбы признаны успешными. Читатели британской газеты Daily Mail оценили видео испытаний «Циркона», усомнившись, что войну с Россией теперь можно будет выиграть.

    В начале октября начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Пуск ракеты был выполнен 6 октября из акватории Белого моря, боеприпас поразил морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила восемь скоростей звука, максимальная высота полета – 28 км, дальность полета – 450. Тогда сообщалось, что  «Адмирал Горшков» до конца года выполнит еще три испытательных пуска ракеты «Циркон», в том числе с поражением имитирующей авианосец морской мишени.

    Сивков напомнил, что «Циркон» не предназначен для поражения наземных целей, поэтому не имеют ничего общего с реальностью фантазии некоторых воинственно настроенных блогеров о том, что гиперзвуковые ракетыи теоретически можно применить для атаки на побережье США.

    «Для удара по наземной инфраструктуре «Цирконом» корабль с ракетой должен подойти к берегу на расстояние 600-700 километров. Противник этого точно не позволит. Если же мы поставим «Циркон» на подводную лодку, то придется по пути к американскому берегу преодолеть три противолодочных рубежа. Кроме того, на пути будет лежать глубоко эшелонированная зона противолодочной обороны НАТО в Норвежском море и Северной Атлантике. Шансов пройти ее вообще никаких», – резюмирует аналитик. «Это противокорабельная ракета, следовательно, ее дальность очень небольшая. Как и у любой ракеты, главное у нее - боевая часть (БЧ). Она у этой ракеты обычная, хотя было возможно поставить и ядерную», – объяснил Сивков.

    Главная задача «Циркона» – поражение кораблей потенциального противника, вооруженных современными средствами ПВО и ПРО, напоминает Сивков. «Всего один залп «Цирконом» с фрегата может оказаться смертельно опасным для целой авианосной группы США, которая включает в себя сам авианосец и порядка десяти кораблей охранения. Представьте себе: 4,5 тысяч тонн водоизмещения одного нашего фрегата с этой ракетой  – смертельная угроза для авианосной группы с водоизмещением более 200 тысяч тонн. Плюс к этому может пойти ко дну сотня боевых самолетов палубной авиации противника, и все остальное», – заключил Сивков.


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