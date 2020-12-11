Эксперт: Одним «Цирконом» можно потопить целую авианосную группу США

Массовое вооружение крылатыми гиперзвуковыми ракетами кораблей ВМФ России оставит в прошлом доминирование американского флота в Мировом океане. Так прокомментировал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Константин Сивков успешные морские испытания новой ракеты «Циркон».

«Испытание с борта корабля новой ракеты означает, что это оружие проходит конечную фазу испытаний», – подтвердил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан I-го ранга запаса Константин Сивков. «Ракета после всех испытаний теперь может быть передан на вооружение ВМФ. Это очень успешный результат. У военно-морских сил США оружия, подобного «Циркону», пока что нет даже в проекте», – свидетельствует Сивков.

По словам эксперта, самое неприятное для Пентагона заключается в том, что ракета неуязвима для американских средств противоракетной обороны. «Самые совершенные сегодня системы ПРО класса «корабль – воздух», созданные в США на базе зенитной управляемой ракеты Standart, могут перехватить «Циркон» с вероятностью менее одного процента» – пояснил Сивков. «Так что более эффективный для американцев способ борьбы с «Цирконом» – средства радиоэлектронной борьбы, это тоже нужно учесть», – добавил эксперт.

Собеседник отметил, что радиус действия «Циркона» сейчас не меньше радиуса действия самой современной палубной авиации США, то есть корабль может наносить удар будучи сам при этом относительно неуязвим для авиации противника. «Массовое включение этих ракет в арсенал российских кораблей радикально поменяет расклад сил на море. По его свидетельству, на сегодня морское превосходство США – подавляющее, но оно может быть «обнулено» с помощью «Циркона».

Напомним, в пятницу Минобороны опубликовало видео пуска крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» по береговой цели, расположенной на расстоянии 350 километров. Скорость ракеты превысила 8 Махов. В министерстве объявили, что стрельбы признаны успешными. Читатели британской газеты Daily Mail оценили видео испытаний «Циркона», усомнившись, что войну с Россией теперь можно будет выиграть.

В начале октября начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Пуск ракеты был выполнен 6 октября из акватории Белого моря, боеприпас поразил морскую мишень в Баренцевом море. Максимальная скорость «Циркона» на испытаниях составила восемь скоростей звука, максимальная высота полета – 28 км, дальность полета – 450. Тогда сообщалось, что «Адмирал Горшков» до конца года выполнит еще три испытательных пуска ракеты «Циркон», в том числе с поражением имитирующей авианосец морской мишени.

Сивков напомнил, что «Циркон» не предназначен для поражения наземных целей, поэтому не имеют ничего общего с реальностью фантазии некоторых воинственно настроенных блогеров о том, что гиперзвуковые ракетыи теоретически можно применить для атаки на побережье США.

«Для удара по наземной инфраструктуре «Цирконом» корабль с ракетой должен подойти к берегу на расстояние 600-700 километров. Противник этого точно не позволит. Если же мы поставим «Циркон» на подводную лодку, то придется по пути к американскому берегу преодолеть три противолодочных рубежа. Кроме того, на пути будет лежать глубоко эшелонированная зона противолодочной обороны НАТО в Норвежском море и Северной Атлантике. Шансов пройти ее вообще никаких», – резюмирует аналитик. «Это противокорабельная ракета, следовательно, ее дальность очень небольшая. Как и у любой ракеты, главное у нее - боевая часть (БЧ). Она у этой ракеты обычная, хотя было возможно поставить и ядерную», – объяснил Сивков.

Главная задача «Циркона» – поражение кораблей потенциального противника, вооруженных современными средствами ПВО и ПРО, напоминает Сивков. «Всего один залп «Цирконом» с фрегата может оказаться смертельно опасным для целой авианосной группы США, которая включает в себя сам авианосец и порядка десяти кораблей охранения. Представьте себе: 4,5 тысяч тонн водоизмещения одного нашего фрегата с этой ракетой – смертельная угроза для авианосной группы с водоизмещением более 200 тысяч тонн. Плюс к этому может пойти ко дну сотня боевых самолетов палубной авиации противника, и все остальное», – заключил Сивков.