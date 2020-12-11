Путин поддержал идею открытия археологического музея в Петербурге

Президент Владимир Путин назвал хорошей идею создания археологического музея на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге и пообещал обсудить этот вопрос с властями северной столицы и собственниками участка.

В ходе встречи Путина с правозащитниками член координационного совета общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов обратился к президенту с просьбой о создании историко-археологического музея в Санкт-Петербурге на территории так называемого Охтинского мыса. По словам члена СПЧ, на этом месте девелопер планирует построить деловой комплекс с сохранением археологического наследия на 15-ти процентах площади этого участка. Михайлов попросил дать поручение рассмотреть вопрос о создании на этом месте заповедника «с безусловным сохранением всего, что там найдено».

«Одним зданием административным больше, одним меньше, а археологический заповедник – это интересная идея. Я просто не готов сказать, достаточно ли там артефактов. Но в целом идея очень хорошая, потому что это уникальное место, эта стрелка», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он пообещал обсудить этот вопрос с властями Петербурга и собственниками земельного участка. По его словам, найденное там показывает исторические связи всей этой территории с Россией и является доказательством того, что в этих местах «мирно сосуществовали самые разные этносы на протяжении длительного периода времени истории человечества».

«Это интересная идея. Не знаю, насколько это реализуемо, не хочу ангажироваться никак, но идея мне очень нравится», – добавил Путин.