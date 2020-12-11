Sanofi и GSK заявили о задержках в разработке вакцины от коронавируса

Французский фармакологический гигант Sanofi и британская GSK заявили о необходимости дополнительных исследований и испытаний вакцины от коронавируса.

«Промежуточные результаты исследования фазы 1/2 показали иммунный ответ, сравнимый с пациентами, выздоровевшими от COVID-19, у взрослых в возрасте от 18 до 49 лет, но низкий иммунный ответ у пожилых людей, вероятно, из-за недостаточной концентрации антигена», – приводит ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что недостаточный иммунный ответ у пожилых людей говорит о необходимости уточнения концентрации антигена для обеспечения высокого уровня иммунного ответа во всех возрастных группах.

По словам вице-президента Sanofi Тома Триомфа, компании «по-прежнему полны решимости создать безопасную и эффективную вакцину от COVID-19». В случае успеха дополнительных исследований, вакцина станет доступной в 4-м квартале 2021 года. Изначально планировалось выпустить вакцину в середине 2021 года.

Ранее глава совета директоров французского фармацевтического гиганта Sanofi Серж Вайнберг заявил, что при распределении вакцины от коронавируса у США не будет приоритета.

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