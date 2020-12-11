Океанологический институт РАН впервые за год провел три экспедиции в Арктике

Ученые Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения (ТОИ ДВО) РАН в 2020 году смогли впервые одновременно провести сразу три экспедиции в восточной Арктике, сообщил замдиректора института по научной работе Ренат Шакиров.

В пятницу во Владивостоке вернулось научное судно «Академик Лаврентьев» после двух подряд экспедиций общей длительностью 100 дней, во время которых специалисты изучали арктический ледяной покров и изменение климата в Тихом океане. По словам ученых, в этом году сложились уникальные погодные условия, позволившие добраться до закрытых ранее мест в Северном Ледовитом океане, передает ТАСС.

«В этом году ситуация сложилась уникальная не только с тем, что экспедиции на судне «Академик Лаврентьев» удалось подняться до 80 градуса северной широты, но и в том, что, несмотря на известные форс-мажорные обстоятельства, институт выполнил весь план морских научных исследований, закрепленных Минобрнауки. Это восемь экспедиций. Причем во время этой работы мы провели беспрецедентную скоординированную акцию – три одновременных экспедиции в восточной Арктике. Решен широчайший ряд задач», – сказал Шакиров.

Он добавил, что такой результат позитивно скажется на будущих исследованиях. Кроме того, что институт выполнил собственные задачи, он предоставил другим научным учреждениям возможность получить ценный научный материал. Сотрудники институтов, экспедиции которых из-за пандемии коронавируса были отменены, смогли также поучаствовать в научной работе ТОИ ДВО РАН.

Согласно целям нацпроекта «Наука», в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные изыскания. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих организаций, выполняющих научные исследования.

Напомним, на этой неделе американский журнал National Interest сравнил ледоколы России и США, отметив, что ледокольный флот США «пребывает в ужасном состоянии и его будущее не дает надежды на перемены». Эксперт оценил это заявление для газеты ВЗГЛЯД.