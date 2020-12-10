Россия пообещала ответить на высылку дипломатов из Нидерландов

Москва примет ответные меры на объявление российских дипломатов в Нидерландах персонами нон-грата, сообщило посольство России в Гааге.

«Ответные меры с нашей стороны последуют», – цитирует сообщение дипмиссии РИА «Новости».

Российский сенатор Андрей Климов заявил, что Москва ответит на эти меры Гааги «строго зеркально». «Такие игры с Россией заканчиваются всегда одним и тем же – зеркальным ответом», – сказал он. «На все подобные акции мы всегда отвечаем зеркально. Это правило всегда работало как часы», – пояснил сенатор.

В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев отметил, что зеркальная реакция в таких случаях предсказуема, «и ее характер не должен меняться под обстоятельства».

Другой сенатор, из международного комитета, Сергей Цеков заявил, что обвинения Нидерландов похожи на соревнование с другими европейскими странами. «Была Болгария, Чехия, теперь дошла очередь до Нидерландов», – сказал он.

«Россия обязательно примет ответные меры в ответ на решение Нидерландов о выдворении наших дипломатов. Это стало аксиомой в отношениях с теми странами, кто обвиняет и высылает представителей российских дипмиссий», – добавил сенатор.

Напомним, в четверг Россия получила ноту от Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон-грата, такая мера вводится за «деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом».