Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата

Россия получила ноту от Нидерландов об объявлении двух российских дипломатов персонами нон-грата, такая мера вводится за «деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом», сообщило российское посольство в Гааге.

Голландские СМИ со ссылкой на службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщили, что два российских дипломата обвинены в шпионаже, передает РИА «Новости».

«В посольстве РФ подтвердили получение ноты МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников нашей дипмиссии персонами нон-грата за деятельность, как сказано в документе, несовместимую с их дипломатическим статусом», – сообщили в дипмиссии.

Там добавили, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов предъявлено не было.

МИД Нидерландов заявил, что 9 декабря в ведомство вызвали российского посла Александра Шульгина для обсуждения сложившейся ситуации. «Двое дипломатов должны покинуть страну в течение двух недель», – добавили в министерстве.

В декабре прокуратура Дании предъявила проживающему в стране гражданину России обвинения в шпионаже.