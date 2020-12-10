Путин предложил проработать идею специального суда по правам человека

Президент Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека, предложенную одним из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства.

«Ваша идея о создании российского суда по правам человека – это просто надо проработать. Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная», – заявил Путин, передает ТАСС.

Кроме того, он пообещал дать поручение правительству разработать совместно с СПЧ проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. «Правительство уже этим занимается. Но, видимо, нужно обратить внимание правительства, я обязательно это сделаю, чтобы привлекали вашу структуру и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю», – сказал Путин, обращаясь к члену СПЧ Кириллу Кабанову.

Кабанов, в свою очередь, от имени Совета попросил «дать поручение правительству РФ разработать совместно с СПЧ проект концепции обеспечения защиты прав и интересов человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и проект дорожной карты ее реализации». «Важной составляющей данной концепции должен стать комплекс мер повышения цифровой грамотности, навыков информационной безопасности и цифровой гигиены граждан РФ. Без этого концепцию искусственного интеллекта принимать просто нельзя», – сказал член СПЧ.

Путин при этом подчеркнул, что россиян действительно волнуют вопросы обеспечения их прав в цифровой среде. «На первом плане из того, что людей волнует с точки зрения обеспечения их прав, - это здоровье и права в сфере здравоохранения. На втором месте - образование, права в сфере образования. На третьем месте - защита личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе вот в этой сфере. То есть это людей реально волнует. Вы сказали, что общество не осознает угрозы. Осознает», – отметил президент.

Глава государства напомнил, что недавно «Сбер» проводил международную конференцию в сфере искусственного интеллекта, все участники которой обращали внимание на эту проблему. «И я тоже. Я полностью с вами согласен, нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан РФ», – сообщил Путин.

День прав человека празднуется по предложению Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.