Гинцбург предупредил о возможных проблемах при экспорте «Спутника V»

Россия может столкнуться с бюрократическими проблемами при экспорте вакцины «Спутника V», заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подтвердил, что российская вакцина от коронавируса может столкнуться с бюрократическим барьером при экспорте в другие страны, но «эти проблемы очень оперативно решаются», сказал он в интервью «Россия 24».

По словам эксперта, Венгрия принимает «Спутник V» на условиях, при которых он будет производиться и распространяться без дальнейшего вывоза в другие страны европейского сообщества. «Каждая страна у себя этот вопрос решает», – добавил Гинцбург.

Также он подчеркнул, что Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины для проведения различных экспертиз, а также пострегистрационных исследований.

«Я могу заверить, что в рамках этих договоренностей, которые определены Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), российским Минздравом, мы готовы принять турецких коллег, обсудить все нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов, в первую очередь для проведения различных токсикологических экспертиз. <...>. А также [передать] препараты для того, чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции уже непосредственно на добровольцах», – сказал он.

Гинцбург заявил, что сегодня более 150 тыс. жителей России уже получили вакцину против коронавируса «Спутник V». «Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата», – отметил он.

Ранее привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» рассказали об уровне антител после вакцинации – результаты у всех оказались разные: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки антител.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Около половины регионов России уже получили партии вакцины «Спутник V», поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более двух миллионов получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции уже привились министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.