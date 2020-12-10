Россиянам могут разрешить оформлять пенсию в банках

Российское правительство подготовило поправки, позволяющие получить целый ряд услуг, в том числе оформить пенсию, в негосударственных организациях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках», – отметил он, передает ТАСС.

В ноябре сообщалось, что российские пенсионеры, потерявшие работу в период пандемии, получат существенную надбавку к пенсии.

Тем временем россияне рассказали, какой уровень пенсии необходим им для комфортной жизни в старости. Наибольшие запросы оказались у программистов, финансистов и строителей: после выхода на пенсию они хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.