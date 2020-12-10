В Сибири сформировано новое подразделение спецназа

Новое подразделение специального назначения сформировали в Сибири, его основной задачей станет проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«В 41-й общевойсковой армии ЦВО сформировано новое подразделение специального назначения. На вооружение в подразделение уже поступила военная техника: бронеавтомобили «Тайфун-К», грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал», стрелковое оружие. В настоящее время новое подразделение приступило к боевой подготовке», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что основной задачей спецназа является проведение разведывательно-поисковых действий в тылу противника для вскрытия его стратегически важных объектов. Подразделение создано в интересах командования объединения.

Ранее сообщалось, что российские спецподразделения получат парашютную систему «Штурм», позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, сейчас система проходит испытания.