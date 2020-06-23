Для российского спецназа создают позволяющий прыгать с 70 метров парашют

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото - тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы - разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю - и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Старый «ястреб» отомстил Трампу

Джон Болтон крайне обижен на Дональда ТрампаФото: Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press
«Набор лжи и раскрученной полуправды». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу одного из ближайших в прошлом соратников Трампа – Джона Болтона. Бывший советник по нацбезопасности был изгнан из Белого дома за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США. Что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Элита теряет веру в свою исключительность

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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    Лукашенко пошел ва-банк

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          • Вероятность средняя

          • Вероятность весьма велика

          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

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          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
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          • Все зависит от суммы компенсации

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              Для российского спецназа создают позволяющий прыгать с 70 метров парашют

              23 июня 2020, 08:27

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              Российские спецподразделения получат парашютную систему «Штурм», позволяющую десантироваться с высоты 70-80 метров, сейчас система проходит испытания, сообщил советник гендиректора холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

              «Мы сейчас продолжаем заводские испытания и, надеюсь, в обозримой перспективе выйдем на государственные. Мы сделаем все, чтобы сроки завершения всех испытаний до начала поставок в войска были максимально короткими. Дело в том, что в ходе испытаний может потребоваться какая-то доработка, которая может быть сделана за час, а может за месяц, поэтому конкретнее не могу сказать. Прыгают наши специалисты, но система уже испытана в ходе учения с военного борта. Действующие военнослужащие пока не прыгали, так как система не принята на вооружение», – цитирует РИА «Новости» Хурсевича.

              По его словам, пока в мире никто ничего подобного не сделал.

              «Замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолет, и, если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату», – пояснил Хурсевич.

              Он добавил, что использование этой системы увеличит гибкость применения десантных подразделений и сил спецназначения. «Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле», – заметил эксперт.

              Сергей Хурсевич сообщил, что в принципе в России сейчас разрабатываются четыре новых типа парашютных систем.

              «Мы сейчас разрабатываем новые системы практически по всем направлениям. Это абсолютно новая космическая система для корабля «Орел», новые тормозные парашюты, грузовые и людские парашюты. То есть разработки идут по всему спектру парашютных систем, за исключением разве что шахтных и подводных, заказчики которых пока не выдвигают новых требований», – сказал Хурсевич.

              Работы по некоторым из них будут завершены в этом году, другие – через пять лет. Это связано с тем, что парашют привязан к конкретному объекту, поэтому его создание должно быть сопряжено с завершением работ по этому объекту, пояснил эксперт.

              Напомним, ранее десантник оценил перспективы «эвакуационных» парашютов «Шанс», позволяющих неподготовленным людям прыгать с высотных зданий. Система была разработана в январе этого года. Специалисты утверждают, что для использования данного парашюта не требуется никаких начальных навыков, так как он раскрывается самостоятельно.


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