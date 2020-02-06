Десантник оценил перспективы «эвакуационных» парашютов

Новые парашюты «Шанс», предназначенные для спасения людей из небоскребов, при прыжке из окна девятиэтажного дома сохранят человеку жизнь, но не оставят без повреждений, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель исполкома Союза десантников России Валерий Юрьев.

Корпорация «Ростех» намерена наладить экспорт парашютов «Шанс», которые разработаны для спасения людей из высотных зданий. Разработчики уверены, что даже неподготовленный человек сможет десантироваться как минимум с девятого этажа.

«Высота девятого этажа – это практически 27 метров. То есть падение займет одну-две секунды. Скорость снижения без парашюта – 50 м/с, но может быть поменьше в связи с тем, что человек не успеет разогнаться. А например, на стабилизирующем парашюте – 35 м/с. При этом безопасной скоростью снижения считается 5 м/с, но только если приземление приходится на грунт. Конечно, если неподготовленный человек приземлится на асфальт, то повреждения неизбежны, но они будут не смертельны», – говорит Юрьев.

Он поясняет, что здесь скорее идет речь о спасении жизни, а не о сохранении здоровья. Чтобы во время приземления неподготовленному человеку получить как можно меньше повреждений, стоит во время прыжка сильно напрячь все мышцы, плотно прижать ноги друг к другу, корпус держать прямо, принять своего рода позу «солдатика». Ощущения от удара о землю во время приземления эксперт сравнивает с прыжком с трехметровой высоты.

Парашютная система «Шанс» была разработана в январе этого года. Специалисты холдинга утверждают, что для использования данного парашюта не требуется никаких начальных навыков, так как он раскрывается самостоятельно.