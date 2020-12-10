Названы самые кровопролитные конфликты в истории человечества

Две мировые войны привели к наибольшему числу погибших за всю историю человечества, однако в истории были и другие сопоставимые с ними по смертоносности конфликты, написал обозреватель Петер Сучиу в статье для американского журнала National Interest.

По словам автора статьи, в Первой мировой войне (1914–1918) погибло до 40 млн человек, в то время как Вторая мировая война (1939–1945) унесла от 60 до 80 млн жизней, передает РИА «Новости».

Автор статьи отмечает, что в общей сложности в результате монгольских завоеваний (1206–1368) погибло около 40 млн человек. При этом серия вооруженных конфликтов на территории Китая во втором и третьем веках унесла такое же число жизней.

Во время Тайпинского восстания (1850–1864) в Китае погибло от 20 до 30 млн человек, Дунганского восстания (1862–1869) в китайских провинциях Шэньси и Ганьсу и Японо-китайской войны (1937–1945) – около 20 млн.

По словам Сучиу, в ходе завоевания Мексики Испанской империей убили около 24,3 млн человек. Походы Тамерлана (1370–1405) унесли свыше 20 млн жизней. Тридцатилетняя война в Европе (1618–1648) привела к гибели 11,5 млн человек, Наполеоновские войны (1803–1815) – 7 млн.

Корейская война (1950–1953) и война во Вьетнаме (1964–1975) унесли жизни примерно 4,5 и 4,3 млн человек соответственно.

Реконкиста на Пиренейском полуострове почти за 800 лет также унесла 7 млн жизней, Столетняя война (1337–1453) – 3,3 млн. Во время Пунических войн (264–146 гг. до нашей эры) между Древним Римом и Карфагеном погибло около 1,8 млн человек.

По оценкам публициста, конфликт Римской республики с галльскими племенами в первом веке до нашей эры унес жизни более миллиона человек, боевые столкновения римлян и евреев в первом веке нашей эры – приблизительно два миллиона.