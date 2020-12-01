Сноуден начал сбор документов для получения российского гражданства

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в скором времени подаст заявление на российское гражданство, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«Мы говорили о документах, которые нужно подавать на гражданство. Он (Сноуден) занимается подборкой документов на получение российского гражданства, и мы в ближайшее время будем подавать заявление о вступлении в гражданство», – сказал Кучерена РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас вместе с клиентом занимается сбором всех необходимых документов, это обширный перечень. «Как только мы подготовим весь пакет, мы сообщим», – указал юрист.

Адвокат добавил, что Сноуден «схватывает на лету» русский язык и проявляет способности к нему.

Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.

В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре Сноуден заявил, что решил получить российское гражданство, чтобы не расставаться с сыном.