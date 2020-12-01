Космонавт сообщил о нехватке комплектов нижнего белья на МКС

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что на МКС не хватает комплектов нижнего белья «Камелия-С», он попросил помочь ему найти эти комплекты.

«Я проверил свое белье «Камелия-С», у меня есть пять-шесть наборов, я думаю, этого будет достаточно на три-четыре недели. Нет ли каких-то других наборов, которые я мог бы использовать?» – спросил космонавт в ходе сеанса связи с Центром управления полетами, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию НАСА.

Сотрудник центра пояснил Кудь-Сверчкову, что передаст запрос специалистам.

На сайте компании отмечается, что комплект «Камелия-С» состоит из фуфайки с короткими рукавами, трусов и носков. Все изготовлено из хлопка, при этом белье трикотажное, а носки махровые.

Ранее на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин.