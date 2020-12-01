Рогозин назвал вероятные причины переноса запуска «Союза» с Куру

Запуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 был вновь отложен из-за сбоя в наземной инфраструктуре, предположил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Погода была в «зеленом коридоре». Скорее всего, технический сбой в наземной инфраструктуре», – передает комментарий Рогозина ТАСС.

Как сообщил глава госкорпорации, с «Союзом-СТ-А» и разгонным блоком «Фрегат» все в порядке, однако российские «стартовики» столкнулись с проблемами, так как им пришлось снова сливать компоненты топлива. Рогозин отметил, что решение о запуске принимает европейская сторона.

Напомним, запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» был в очередной раз отложен на сутки. Глава Arianespace (оператор запуска) Стефан Исраэль заявил, что «возникли проблемы с передачей телеметрических данных».

Изначально запуск был запланирован на 29 ноября, но его перенесли сначала на 30 ноября, а затем на 1 декабря. За неделю до этого во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, неисправную деталь заменили. До этого запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».