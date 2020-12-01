Алиев предложил Франции отдать армянам Марсель

Париж может отдать живущим во Франции армянам город Марсель, создав «второе государство» для них, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? Предприняла практический шаг для решения этого вопроса? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит», – заявил Алиев в своем обращении к народу, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Сенат Франции принимает резолюцию о том, чтобы Нагорный Карабах был признан.

«Если они вам нравятся, то я говорил в период войны: отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела», – добавил глава Азербайджана.

По его словам, термин «нагорнокарабахский конфликт» остался уже в прошлом. «Не советую, чтобы этот термин употреблялся дальше. Только говоря об истории, конечно, можно использовать этот термин», – сказал он.

Напомним, 25 ноября Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать независимость Нагорного Карабаха. При этом МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции. На следующий день парламент Азербайджана предложил правительству попросить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В тот же день посла Франции в Баку вызвали в МИД Азербайджана.

В то же время МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики приветствовал резолюцию Сената Франции о необходимости признания Карабаха, а Азербайджан назвал документ «обычным листком бумаги». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему резолюция французских сенаторов несет в том числе антироссийский подтекст.