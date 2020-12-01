В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов по встрече с нефтяниками

Президент Владимир Путин пока не планирует телефонных разговоров с руководством других стран ОПЕК+, в планах также нет встречи с российскими нефтяниками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что «по-прежнему нет никаких разговоров в планах у президента», передает РИА «Новости».

В данный момент «ведется работа, (...) этим занимается вице-премьер (Александр) Новак, он курирует эту тематику, и собственно по его линии как раз ведется подготовка».

На вопрос о встрече с нефтяными компаниями Песков также ответил отрицательно.

«Ведется подготовка к этому мероприятию», – ответил пресс-секретарь главы государства на вопрос, есть ли у России какие-либо разногласия с партнерами по ОПЕК+.

Ранее стало известно, что заседание всех стран ОПЕК+, которое в формате видеоконференции должно было состояться 1 декабря, перенесено на 3 декабря.

Ожидалось, что во вторник альянс окончательно определится, наращивать ли ему добычу нефти почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года в условиях слабого спроса на нефть из-за «второй волны» COVID-19.

Между тем нефть подешевела на неопределенности политики ОПЕК+.