Россия и Турция подписали соглашение о центре мониторинга в Карабахе

Минобороны Турции сообщило о подписании с Россией соглашения о создании совместного центра мониторинга в Нагорном Карабахе по контролю над перемирием.

«Технические переговоры между Россией и Турцией о создании и функционировании центра мониторинга по контролю за перемирием в Карабахе закончены, соглашение подписано», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

В настоящее время ведется подготовка к началу его работы в ближайшее время.

Днем ранее сообщалось, что турецкие военные займутся разминированием на территории Нагорного Карабаха, которая перешла под контроль Азербайджана.

11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабах. Акар сообщил, что турецкие военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал Россию, Турцию и Азербайджан гарантами мира в Карабахе.