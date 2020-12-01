Саудовская Аравия задумалась об отказе от сопредседательства в комитете ОПЕК+

Эр-Рияд рассматривает вариант отказа от поста сопредседателя министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сообщают информационные агентства.

Саудовская Аравия является сопредседателем комитета вместе с Россией. Bloomberg сообщает, что при отказе Эр-Рияда от сопредседательства Объединенные Арабские Эмираты не согласятся занять место саудитов в комитете, передает РИА «Новости».

Напомним, по итогам неформального заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ участникам не удалось договориться о судьбе нефтяной сделки. Видеоконференцию стран ОПЕК+, на которой планировалось решить вопрос о возможном увеличении добычи нефти, решили перенести с 1 на 3 декабря.

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