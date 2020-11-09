В США заявили о поиске «дополнительных рычагов» воздействия на Минск

США на фоне ситуации в Белоруссии изучают «дополнительные рычаги» воздействия на Минск, заявил заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

«Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять», – передает его слова ТАСС.

Бигэн добавил, что США в координации с Брюсселем и Лондоном расширили санкции в отношении белорусских властей, чтобы «создать мощный отрицательный экономический стимул для руководства Белоруссии». «И мы, как и наши европейские партнеры, продолжаем рассматривать то, как мы можем использовать это для дополнительного давления», – отметил замгоссекретаря.

Напомним, министры иностранных дел 27 стран Европейского союза договорились наложить санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.