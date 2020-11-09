План «Перехват» объявлен в Воронеже для поимки устроившего стрельбу солдата

План «Перехват» для задержания солдата, убившего трех военнослужащих на аэродроме Балтимор, введен в Воронеже, сообщил представитель регионального управления Росгвардии.

«Да, Росгвардия задействуется. Объявлен план «Перехват», – сообщил источник РИА «Новости». Командование части совместно с правоохранительными органами ищет беглеца.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что ОМОН и СОБР Росгвардии, а также вертолеты и беспилотники привлечены в Воронежской области для поиска военнослужащего.

«Вертолеты, беспилотники авиаотрядов спецназначения Росгвардии и подразделения СОБР и ОМОН ведомства привлекаются к поиску и задержанию», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Между тем в Союзе комитетов солдатских матерей России сообщили, что военнослужащие не сообщали о фактах рукоприкладства и дедовщины в военной части на аэродроме под Воронежем.

«С этого аэродрома [жалоб] нет, <...> никогда люди оттуда не обращались», – ответили в учреждении на вопрос о возможных жалобах о несоблюдении уставных отношений в части.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации.