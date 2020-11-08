Президент Армении назначил Абазяна новым главой Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности страны, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Взяв за основу предложение премьер-министра, в соответствии со статьей конституции, а также законом об органах Службы национальной безопасности назначить Армена Абазяна директором Службы национальной безопасности Армении», – передает ТАСС содержание указа.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.