Новак: Газификация в России требует 1,9 трлн рублей

Реализация программ газификации в России оценивается почти в 2 трлн рублей и потребует дополнительных источников финансирования, кроме инвестпрограммы Газпрома, сообщил министр энергетики России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Всего, по предварительным расчетам Газпрома, для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей. Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация - одна из основных социальных задач страны. В этой связи, по нашему мнению, только средствами Газпрома в данной ситуации не обойтись», – передает ТАСС его слова.

Министр отметил, что реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов, за счет инвестиционной программы Газпрома в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

«Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования», – добавил Новак.

По словам министра, Минэнерго готовит регуляторные предложения, которые позволят снизить стоимость строительства малотоннажных заводов по производству сжиженного природного газа на 32%, это позволит обеспечить газификацию отдаленных малонаселенных территорий.

«Для активизации этого процесса Минэнерго подготовило ряд предложений нормативного и регуляторного характера, которые позволят снизить капитальные затраты на строительство заводов по малотоннажному производству СПГ на 32%, что существенно повысит их рентабельность и, соответственно, расширит географию присутствия», – подчеркнул он.

Новак добавил, что задача министерства – эффективно использовать все способы доведения газа до населения и при необходимости применять индивидуальный подход для газификации конкретного региона или населенного пункта, в том числе с использованием альтернативных методов, таких как СПГ.

«Рассчитываем, что в ближайшей перспективе СПГ-заводы появятся в Ленинградской области (Балтийский СПГ), Томской области и других регионах страны», – заключил министр.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского газа, об этом говорит поддержка в реализации проекта «Северный поток – 2».

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.

Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта. Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что проект «Северный поток – 2» будет достроен, однако неизвестно, когда именно.