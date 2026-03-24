В небе над Тегераном сбит израильский военный беспилотник
Силы ПВО Ирана уничтожили израильский дрон Hermes над иранской столицей
Средства противовоздушной обороны исламской республики перехватили и уничтожили вражеский летательный аппарат типа Hermes в воздушном пространстве Тегерана.
Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции проинформировала об успешной работе зенитных расчетов, передает ТАСС.
В официальном сообщении подчеркивается: «Перехвачен и уничтожен один боевой дрон Hermes в небе над Тегераном с помощью современной системы ПВО». Всего с момента эскалации иранские военные сбили порядка 130 аппаратов противника.
Обострение ситуации произошло 28 февраля после начала совместной операции США и Израиля, в ходе которой бомбардировкам подверглись крупнейшие иранские города. В рамках масштабных ответных действий КСИР нанес удары по Израилю и американским базам в Бахрейне, Ираке, Кувейте и других странах региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотник Hermes-900 у побережья провинции Хормозган.
Ранее иранские военные уничтожили американский дрон MQ-9 Reaper и израильский аппарат Hermes 900 в районе Тегерана.
Расчеты противовоздушной обороны также перехватили передовой беспилотный летательный аппарат противника в небе над Хамаданом.