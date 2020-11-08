Сторонники Трампа вышли на акции в поддержку президента США

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8 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:30  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

Население Литвы стремительно стареет ZUMA/ТАСС
Все более печальные прогнозы озвучивают литовские аналитики в связи с демографической ситуацией в стране. Теперь выясняется, что уже в ближайшие десятилетия население Литвы станет одним из самых старых в Европе. Почему литовцы бегут из своей страны, как это связано с развалом СССР – и какие последствия в связи с этим ожидают литовское государство? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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На Украине новый государственный переворот

Павел Волков, публицист
Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...
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Давайте позовем Трампа в Россию

Сергей Лукьяненко, писатель
У США ведь в чём сила? Нет, братцы, не в авианосцах и не в долларах. В грёзах, в иллюзиях, в том, что весь мир смотрит голливудское кино и мечтает жить в Америке. А если посмотреть русское кино, то хочется уйти в запой пожизненно. Подробности...

Жванецкому было непросто пережить умершую Одессу

Антон Крылов, журналист
Сложно сказать, когда родилась Небесная Одесса и кто из отцов-основателей сделал больше для того, чтобы этот приморский город настолько сильно выделялся на фоне соседей и других советских городов-миллионников. Но мы отлично знаем дату смерти Небесной Одессы. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 5 комментариев

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Сторонники Трампа вышли на акции в поддержку президента США

       8 ноября 2020, 04:30
    Фото: кадр Ruptly
    Текст: Антон Никитин

    Сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали акции протеста в ряде американских штатов после публикации рядом СМИ прогнозов о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на американских выборах.

    В Атланте (штат Джорджия) у здания, где заседает местное законодательное собрание, собрались около тысячи сторонников американского лидера. Они, как передает Associated Press, скандируют: «Это еще не конец!». Они обвиняют американские средства массовой информации в фальсификациях, передает ТАСС.

    В Финиксе (штат Аризона) в субботу не менее тысячи сторонников Трампа пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники акции призывали не считать президентские выборы в стране завершенными. Они выражали уверенность в победе республиканца.

    В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов: лица, поддерживающие Трампа, а также участники движения «Жизни темнокожих имеют значение». По данным Associated Press, имело место «жесткое противостояние», во время которого люди толкали друг друга и кричали. Позже напряженность спала.

    По данным USA Today, акции в поддержку Трампа проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). О случаях массовых беспорядков во время манифестаций в стране информации пока не поступало.

    Во многих городах США празднуют победу Байдена. В их числе Филадельфия (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк (штат Нью-Йорк).

    Ранее Трамп объявил о победе на выборах с рекордным числом «законных голосов».

    В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

    Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем хорош Байден для России.

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