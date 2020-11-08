Сторонники Трампа вышли на акции в поддержку президента США

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа начали акции протеста в ряде американских штатов после публикации рядом СМИ прогнозов о победе кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на американских выборах.

В Атланте (штат Джорджия) у здания, где заседает местное законодательное собрание, собрались около тысячи сторонников американского лидера. Они, как передает Associated Press, скандируют: «Это еще не конец!». Они обвиняют американские средства массовой информации в фальсификациях, передает ТАСС.

В Финиксе (штат Аризона) в субботу не менее тысячи сторонников Трампа пришли к центру, где обрабатывают бюллетени. Участники акции призывали не считать президентские выборы в стране завершенными. Они выражали уверенность в победе республиканца.

В Лансинге (штат Мичиган) встретились две группы манифестантов: лица, поддерживающие Трампа, а также участники движения «Жизни темнокожих имеют значение». По данным Associated Press, имело место «жесткое противостояние», во время которого люди толкали друг друга и кричали. Позже напряженность спала.

По данным USA Today, акции в поддержку Трампа проходят в Олбани (штат Нью-Йорк) и Колумбии (штат Южная Каролина). О случаях массовых беспорядков во время манифестаций в стране информации пока не поступало.

Во многих городах США празднуют победу Байдена. В их числе Филадельфия (штат Пенсильвания), Чикаго (штат Иллинойс) и Нью-Йорк (штат Нью-Йорк).

Ранее Трамп объявил о победе на выборах с рекордным числом «законных голосов».

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

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