Премьер Канады поздравил Байдена с победой на выборах

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обратился к кандидату в президенты США от Демократической партии Джо Байдену с поздравлениями в связи с победой на выборах.

«Поздравляю Джо Байдена и [кандидата в вице-президенты] Камалу Харрис. Наши две страны – близкие друзья, партнеры и союзники. У нас отношения, которые считаются уникальными на мировой арене. Я жду возможности работать вместе и развивать их (отношения) вместе с вами», – заявил Трюдо, передает РИА «Новости».

В субботу премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама также поздравлял Байдена с победой на выборах до появления окончательных результатов. Байдена поздравили и мэры Парижа и Лондона.

До этого премьер-министр Словении Янез Янша поздравил действующего президента США Дональда Трампа с переизбранием до объявления окончательных итогов выборов.

Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и Байден считают себя победителями на выборах.