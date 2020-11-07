Москалькова выразила надежду на амнистию россиян после выборов в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что после выборов президента США глава избранный глава Белого дома объявит амнистию некоторых россиян, осужденных в Соединенных Штатах.

«Хочу надеяться, что вновь избранный президент США воспользуется своим правом амнистии в отношении осужденных россиян. Это был бы не только акт гуманизма по отношению к этим людям, но и проявление милосердия к их семьям. Это был бы знак доброй надежды на приоритет человечности и доброты», – передает ТАСС слова Москальковой.

Она отметила, что выборы президента США является «судьбоносным событием», дающим «надежду на изменения во всех сегментах общественно-политической жизни, и в первую очередь в правочеловеческой сфере». По словам Москальковой, она находится в постоянном контакте американскими властями по вопросам отбывающих или отбывших наказание в США россиян.

Напомним, россиянка Мария Бутина отбыла 18-месячный тюремный срок в американской тюрьме, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным. 26 октября 2019 года девушка вернулась в Россию. Она рассказала о 52 часах допроса в ФБР и пояснила, почему частично признала вину.

Сейчас в тюрьме в США продолжает находится россиянка Богдана Осипова, обвиненная в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). На днях апелляционный суд США постановил немедленно освободить Осипову из американской тюрьмы, однако ее отказываются выпускать без залога в 10 тыс. долларов.