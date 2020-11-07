В Израиле нашли применение б/у маскам

Директор питомника Еврейского Национального фонда Пабло Черкасский предложил применять использованные медицинские маски в качестве емкостей для выращивания рассады.

«Я лично считаю, что с экологической точки зрения правильней использовать многоразовые маски. Но потом мне пришла в голову мысль, что в использованных масках можно было бы выращивать растения вместо горшков», – цитирует «Комсомольская правда» Черкасского.

«Я решил проверить свои догадки, наполнил маски компостом и поместил туда проросшие семена различных пород растений – деревьев и кустарников. И они дали замечательные ростки. Рассада получилась не хуже, чем в горшках», – рассказал директор питомника.

Черкасский рекомендует располагать маски с грунтом на поддоне с небольшим количеством воды, которую периодически придется пополнять. Специалист отметил, что такие необычные горшки прекрасно подходят для выращивания цветов, мяты, базилика и других растений, не требующих глубокой почвы.

Ранее японское агентство Киодо предупредило, что окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками для защиты от COVID-19.