Нашедший тело сооснователя Skillbox выдвинул версию гибели бизнесмена

Житель Сочи, который нашел тело 31-летнего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, предположил, что мужчина мог утонуть, поскольку в последние дни в курортном городе был шторм.

«Мне показалось, что он был в ластах. Вполне мог утонуть человек. Пойти купаться и утонуть. До этого три дня были очень большие волны», – рассказа очевидец телеканалу «360».

Житель Сочи с берега заметил в море некий объект и сначала принял его за дельфина или буй. Проезжая мимо, он понял, что в воде лежало тело спиной вверх. После этого очевидец по рации связался с береговой охраной и сообщил о находке. Вскоре специалисты прибыли на место происшествия.

Ранее источник в экстренных службах Краснодарского края сообщил, что Коропов, которого нашли в Черном море в пятницу, по предварительным данным, упал в воду с пирса по неосторожности.

Напомним, инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Мария Лебедь сообщала, что сооснователь платформы Skillbox Игорь Коропов, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, найден погибшим.

Коропов в ночь на 1 ноября вышел из отеля и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение было неизвестно.

В 2020 году Коропов стал победителем рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии журнала Forbes в категории «Предприниматели».