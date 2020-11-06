В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 75 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «подтвержден диагноз пневмония». В столице выявлено 456689 случаев COVID-19, вылечились 332984 человека, скончались 7215 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС. Накануне умерли 69 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии причин для ужесточения ограничений в городе. Начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что жителям Москвы не стоит передвигаться по городу без необходимости, поскольку эпидемиологическая ситуация в городе заметно ухудшилась. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.