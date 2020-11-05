В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 69 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них «подтвержден диагноз пневмония», передает ТАСС. Всего в городе зафиксировано 450436 случаев коронавируса, выздоровел 329201 вирус-положительный пациент, умерли 7140 человек. Накануне сообщалось, что за сутки в столице скончались 67 пациентов с коронавирусом.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Пока московское правительство не намерено ужесточать ограничения из-за коронавирусной инфекции, как это сделали в странах Европы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.