Москвичей призвали не передвигаться по городу без необходимости

Жителям Москвы не стоит передвигаться по городу без необходимости, поскольку эпидемиологическая ситуация в городе заметно ухудшилась, предупредил начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растёт. Хочу отметить, что работники, переведенные на удаленку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте», – приводит сообщение Данчикова РИА «Новости».

Начальник Главконтроля отметил, что, если москвичи будут соблюдать все действующие меры безопасности, новые ограничения в столице введены не будут, передает ТАСС. Между тем, по словам Данчикова, в Москве с 12 мая за несоблюдение перчаточно-масочного режима были оштрафованы более 160 тыс. человек. Ежедневно же штрафуют около 3 тыс. москвичей, сообщил он.

«К сожалению, мы сегодня в городе фиксируем в среднем 1,5 тыс. нарушений в магазинах, общественных местах, торговых центрах, а также аналогичная цифра выявляется и в общественном наземном транспорте, и метрополитене», – сказал Данчиков.

Кроме того, начальник Главконтроля сообщил, что в Москве после введения перчаточно-масочного режима были привлечены более 32 тыс. организаций, из них 160 приостановили свою деятельность вследствие повторного нарушения.

Масочный режим в столице был введен с 12 мая: в магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта необходимо использовать средства индивидуальной защиты, при этом маску нужно надевать и при выходе на улицу.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. Пока московское правительство не намерено ужесточать ограничения из-за коронавирусной инфекции, как это сделали в странах Европы.

За сутки в Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом.