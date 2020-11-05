ГА ООН проведет заседание по теме COVID-19

Специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, пройдет 3-4 декабря на уровне глав государств и правительств, сообщил на брифинге официальный представитель председателя ГА ООН Бренден Варма.

«Генассамблея ООН сегодня установила формат, масштаб и даты проведения специальной сессии по COVID-19. Спецсессия пройдет 3-4 декабря на уровне глав государств и правительств», – передает РИА «Новости» его слова.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что мир на данном этапе переживает критический этап пандемии коронавируса, следующие несколько месяцев ситуация будет тяжелой.

Тем временем главврач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал, когда может завершиться пандемия коронавируса.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни.