Въехавший в здание университета в Великом Новгороде водитель мог быть без сознания

Водитель автобуса, врезавшийся в здание университета в Великом Новгороде, мог потерять сознание до момента аварии, сообщил зампредседателя правительства Новгородской области Станислав Шульцев.

«По предварительной, пока не подтвержденной информации, во время движения в районе дома 51 по улице Большой Санкт-Петербургской водитель автобуса потерял сознание, вследствие чего произошло самовольное нажатие на педаль газа. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти водителя. Эти данные будут готовы сегодня вечером», – цитирует Шульцева РИА «Новости».

Он пояснил, что у погибшего водителя стаж вождения превышал 20 лет. В день аварии он прошел медицинское освидетельствование. Автобус 2012 года не имел технических неисправностей и был в хорошем состоянии.

За пять минут до этой аварии автобус побывал в другой аварии. Он столкнулся с легковым автомобилем, водитель и пассажир которого позже обращались за медицинской помощью, уточнили в региональном ГИБДД.

В среду в Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета. В ГИБДД сообщали, что произошел «съезд с проезжей части», автобус врезался в здание НовГУ. Жертвами ДТП стали два человека, восьмерых госпитализировали.