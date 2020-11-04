Пассажирский автобус врезался в здание университета в Великом Новгороде

В Великом Новгороде пассажирский автобус врезался в здание Новгородского госуниверситета, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в ГИБДД УМВД по городу.

Указывается, что водитель «не справился с управлением». Произошел «съезд с проезжей части», автобус врезался в здание НовГУ. Жертвами ДТП стали два человека, кроме того, есть пострадавшие, говорится в сообщении ГИБДД. В дежурную часть о ДТП сообщили в 21.45. В пресс-службе МЧС России сообщили, что пострадали девять человек, «из них один погиб, один в тяжелом состоянии, остальные на обследовании». Всего в рейсовом автобусе, по предварительным данным, было 26 человек, передает ТАСС.

СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и «повлекших по неосторожности смерть человека». По информации СК, пострадали 10 человек, погибла женщина-водитель. Сейчас «устанавливается точное количество пострадавших», ведутся «следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента», передает РИА «Новости».