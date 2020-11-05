Бундестаг не признал результаты выборов в Белоруссии

Парламент Германии принял резолюцию, в которой заявляет о непризнании итогов выборов в Белоруссии, отказывает в легитимности президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призывает к проведению новых выборов при участии наблюдателей ОБСЕ.

«Заявление принято, поддержали фракции СДПГ (Социал-демократическая партия Германии), союз 90/Зеленые, ХДС/ХСС (блок партий «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии»), СвДП (Свободная демократическая партия), против проголосовала фракция АдГ («Альтернатива для Германии»), фракция Левые воздержалась», – передает РИА «Новости» слова председательствовавшей на слушаниях вице-спикера Клаудии Рот.

В документе, в частности, говорится, что «Бундестаг не признает официальные итоги президентских выборов от 9 августа 2020 года». «Выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Масштабная фальсификация выборов подтверждается без сомнений. Новый срок Александра Лукашенко таким образом лишен какой-либо демократической легитимации», – говорится в резолюции.

Парламентарии осуждают насилие в отношении протестующих, «произвольные» задержания людей из политических мотивов, и призывают к их немедленному освобождению, а «также разрешить проведение справедливых и свободных выборов под международным наблюдением через ОБСЕ или другие подходящие институты».

Также парламент призывает к «серьезному и инклюзивному диалогу» о конституционной реформе, которая должна ограничивать власть, по-новому определить роль и состав ЦИК и усилить парламент страны. По мнению депутатов, «навязанный белорусскими властями» процесс реформ, которые исключает участие представителей протестного движения, «особенно Координационного совета», не может и «не должен» заменять такую реформу. Депутаты заявляют, что власти Белоруссии проигнорировали предложения к диалогу.

Бундестаг приветствует санкции ЕС, которые были введены против Белоруссии в начале октября и требуют новых санкций уже против Лукашенко и его приближенных (послы ЕС в среду в Брюсселе уже одобрили такой шаг). Парламентарии отмечают, что такое давление извне на Белоруссию необходимо, чтобы помочь найти внутрибелорусское решение кризиса.

«Выход из кризиса в Белоруссии может быть в создании круглого стола с привлечение широкого альянса представителей гражданского общества». Также депутаты отмечают необходимость посреднических усилий, в том числе в рамках ОБСЕ, а также при участии России, «влияние которой в Белоруссии высоко». Такое посредничество, считают авторы резолюции, поможет прийти к «внутрибелорусски ведомому переходному периоду».

К правительству ФРГ депутаты обращаются с требованиями действий, которые должны преследовать заявленные депутатами цели и расширяют некоторые заявленные ими пункты. В частности, депутаты просят финансово помогать пострадавшим от насилия протестующим, помогать независимым СМИ Белоруссии и другие меры.

Напомним, главы МИД 27 стран Евросоюза решили расширить список санкций против белорусского руководства. ЕС официально ввел в действие санкционный список по Белоруссии, в который вошли 40 человек, исключая президента Александра Лукашенко. После этого минфин США объявил о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.