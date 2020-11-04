Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Слова поздравления он адресовал и участникам встречи с представителями традиционных конфессий.

«Хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой, многонациональной страны, с Днем народного единства», – передает ТАСС его слова в начале встречи.

Российский лидер напомнил, что этот государственный праздник приурочен к героическим событиям начала XVII века, когда народ России положил конец трагедии Смутного времени.

«Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители самых разных национальностей и вероисповеданий. Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и с предательством, и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли Отечество», – сказал он.

Путин подчеркнул, что такой великий гражданский подвиг совершают люди, преданные Отчизне, убежденные в том, что их единство – это мощная, непреодолимая сила, и добавил, что история России знает немало примеров, когда за родную землю вставал весь народ.

«Так было и в 1812 году, и в небывалых испытаниях Великой Отечественной войны. Мужество защитников Родины не знало национальных различий», – подчеркнул президент.

Он также отметил, что защитники вдохновлялись любовью к своим семьям, родному дому и чувством братского товарищества, то есть теми нравственными ценностями, которые лежат в основе культуры, обычаев и традиционных религий России.

«Патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют наше общество, нашу огромную многонациональную и многоконфессиональную страну. Все ее народы вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом», – заключил Путин.

Ранее Путин указал на необходимость гармонии между правами и обязанностями граждан.