Биткоин поднялся выше 14 тыс. долларов второй раз за неделю

Биткоин дорожал на 2% и поднялся выше отметки в 14 тыс. долларов второй раз за неделю на фоне выборов в США, свидетельствуют данные CoinDesk.

С 04.00 до 08.00 по мск биткоин стоил в диапазоне 13,7-13,9 тыс. долларов. К 08.13 мск стоимость криптовалюты составляла 13 тыс. 932 долларов, передает ТАСС.

Отмечается, что биткоин дорожает на фоне ожиданий итогов выборов президента США. Последний раз криптовалюта торговалась выше 14 тыс. долларов в середине января 2018 года.

Напомним, биткоин преодолел отметку в 14 тыс. долларов 31 октября.