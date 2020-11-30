Россияне стали чаще брать микрокредиты в «черную пятницу»

Спрос на микрозаймы во время «черной пятницы» среди россиян увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики финансового онлайн-сервиса Webbankir. Данные о росте микрокредитов были получены на основе анализа десятков тысяч займов по всей стране.

Объем выданных кредитов в сравнении с прошлогодней «черной пятницей» вырос на 8,1%, при этом средняя сумма займа составила 8 тыс. 525 рублей, передает РИА «Новости».

В то же время количество выданных микрокредитов перед распродажами увеличилось на 11% по сравнению с октябрем-ноябрем, уточняется в сообщении. По мнению аналитиков, рост вызван не только акциями магазинов, но и решением микрофинансовых организаций нарастить объем выдач займов после периода самоизоляции. Как отметил гендиректор платформы Webbankir Андрей Пономарев, «черная пятница» весьма привлекательна среди граждан в силу того, что пандемия COVID-19 заставляет их экономить и искать товары по сниженной цене.

Сообщалось, что россияне тратят в этом году на распродажах в рамках «черной пятницы» в два раза больше, чем в 2019-м, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее Банк России предостерег от уловок мошенников в связи с «черной пятницей». Россиян предупредили о кибермошенниках, создающих фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, и рассылающих письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам.

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